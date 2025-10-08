Francia Lecornu continua le mediazioni | Abbiamo buone notizie in gioco c’è l’immagine della Francia

Lecornu ha sostenuto che tutte le forze politiche si sono trovate d'accordo sulla necessità di mantenere il deficit pubblico del Paese al di sotto del 5%, magari al 4,7%. In molti hanno però notato come il primo ministro dimissionario non abbia affrontato in alcun modo l'argomento della riforma delle pensioni, ovvero il tema che maggiormente interessa i cittadini francesi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

