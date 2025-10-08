Francia Lecornu continua le mediazioni | Abbiamo buone notizie in gioco c’è l’immagine della Francia
Lecornu ha sostenuto che tutte le forze politiche si sono trovate d'accordo sulla necessità di mantenere il deficit pubblico del Paese al di sotto del 5%, magari al 4,7%. In molti hanno però notato come il primo ministro dimissionario non abbia affrontato in alcun modo l'argomento della riforma delle pensioni, ovvero il tema che maggiormente interessa i cittadini francesi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: francia - lecornu
Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu
Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier
Francia, Sébastien Lecornu nominato nuovo primo ministro, il 39enne ministro della Difesa succede a François Bayrou
La #Francia nel caos politico. Il premier incaricato #Lecornu al lavoro per un ultimo disperato tentativo di salvare il nuovo governo. Entro domani sera la resa dei conti con “Les Republicains”. #Tg1 Gennaro Sangiuliano - X Vai su X
Le dimissioni del premier Lecornu aprono una fase di caos istituzionale in Francia. Crescono i timori per la stabilità finanziaria, il debito pubblico e l’impatto sull’euro - facebook.com Vai su Facebook
In Francia Lecornu tenta l’ultima mediazione per dare vita a un governo e Macron preoccupato resta in silenzio - In Francia Lecornu tenta l’ultima mediazione per dare vita a un governo e Macron preoccupato resta in silenzio ... lanotiziagiornale.it scrive
Francia, Lecornu avvia le consultazioni: Macron non scioglie il parlamento - I Républicains aprono a una possibile coabitazione con i macroniani, mentre Le Pen e Mélenchon chiedono lo ... Da tg24.sky.it