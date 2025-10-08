Francia Lecornu | C’è la volontà di avere un bilancio entro fine anno In gioco l' immagine della Francia

Roma, 8 ottobre 2025 – “Questa sera mi recherò all'Eliseo per presentare al Presidente della Repubblica le soluzioni sul tavolo. Se riusciremo a trovare delle soluzioni. Ho buone ragioni per dirvi che, tra le buone notizie, da tutte le consultazioni che ho avuto con la presidente dell'Assemblea nazionale, la signora Braun-Pivet, con il presidente del Senato, Gerard Larcher, con tutti i partiti politici dell'UDI, dell'Yonne, i Repubblicani, Place Publique, MoDem, Horizon, Renaissance e altri, emerge la volontà di avere un bilancio per la Francia prima del 31 dicembre". Lo ha detto il premier dimissionario, Sébastien Lecornu, in un breve punto stampa da Matignon dopo le prime 24 ore di consultazioni con le forze politiche per trovare una soluzione alla crisi della Francia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

