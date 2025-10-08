Francia Lecornu | C’è la volontà di avere un bilancio entro fine anno È in gioco l' immagine della Francia

Roma, 8 ottobre 2025 – “Ho buone ragioni per comunicarvi che, tra le buone notizie, tutte le consultazioni che ho avuto con la presidente dell'Assemblea Nazionale, signora Braun-Pivet, con il presidente del Senato, Gerard Larcher, con tutti i partiti politici (.) dimostrano che c'è la volontà di avere un bilancio per la Francia prima del 31 dicembre”. Lo ha detto il premier dimissionario, Sébastien Lecornu, in un breve punto stampa da Matignon dopo le prime 24 ore di consultazioni con le forze politiche per trovare una soluzione al caos seguito dopo le sue dimissioni, ieri, ad appena 24 ore dalla nomina dei ministri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

