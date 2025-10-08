Francia Lecornu | C’è la volontà di avere un bilancio entro fine anno È in gioco l' immagine della Francia
Roma, 8 ottobre 2025 – “Ho buone ragioni per comunicarvi che, tra le buone notizie, tutte le consultazioni che ho avuto con la presidente dell'Assemblea Nazionale, signora Braun-Pivet, con il presidente del Senato, Gerard Larcher, con tutti i partiti politici (.) dimostrano che c'è la volontà di avere un bilancio per la Francia prima del 31 dicembre”. Lo ha detto il premier dimissionario, Sébastien Lecornu, in un breve punto stampa da Matignon dopo le prime 24 ore di consultazioni con le forze politiche per trovare una soluzione al caos seguito dopo le sue dimissioni, ieri, ad appena 24 ore dalla nomina dei ministri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: francia - lecornu
Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu
Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier
Francia, Sébastien Lecornu nominato nuovo primo ministro, il 39enne ministro della Difesa succede a François Bayrou
La #Francia nel caos politico. Il premier incaricato #Lecornu al lavoro per un ultimo disperato tentativo di salvare il nuovo governo. Entro domani sera la resa dei conti con “Les Republicains”. #Tg1 Gennaro Sangiuliano - X Vai su X
La Francia attraversa una crisi politica senza precedenti: Sébastien Lecornu si dimette appena 14 ore dopo aver formato il governo, lasciando Emmanuel Macron a cercare una via d’uscita in 48 ore. Dalla dissoluzione fallita del 2024, l’esecutivo e il Parlament - facebook.com Vai su Facebook
Francia: l’incarico di primo ministro a Lecornu, un fedelissimo di Macron - Roma, 9 settembre 2025 – Emmanuel Macron ha nominato Sébastien Lecornu nuovo primo ministro di Francia. Segnala quotidiano.net
Francia, cade il governo: Bayrou si è dimesso. Macron nomina premier Sébastien Lecornu - Dopo la caduta, dopo meno di 9 mesi, del governo di François Bayrou, la Francia è tornata di nuovo nel caos politico. Da tg24.sky.it