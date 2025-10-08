Francia Lecornu allontana lo spettro dello scioglimento dell’Assemblea

Il premier francese dimissionario, Sébastien Lecornu, parla della difficile situazione politica transalpina in un breve punto stampa a Matignon e allontana l’ipotesi di uno scioglimento dellAssemblea Nazionale e di un voto anticipato. Dalle forze politiche, ha detto, ci sarebbe la volontà di convergere su una legge di bilancio entro il 31 dicembre. Ecco le sue dichiarazioni. Lecornu: “C’è volontà dalle forze politiche per il bilancio entro il 31 dicembre”. Lecornu ha annunciato “buone notizie” in merito alle consultazioni da lui effettuate con le varie forze politiche dietro indicazione del presidente Emmanuel Macron: ha spiegato di aver riscontrato la “volontà” di “avere un bilancio prima del 31 dicembre di quest’anno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

