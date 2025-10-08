Francia Lecornu allontana lo scioglimento dell' Assemblea | Volontà di salvare il bilancio
Il premier dimissionario Sébastien Lecornu ha annunciato " buone notizie " dopo le prime 24 ore di consultazioni con i partiti a Matignon, affermando di aver riscontrato " una volontà condivisa di approvare il bilancio della Francia entro il 31 dicembre ". Una prospettiva che, secondo il capo del governo uscente, " allontana lo spettro dello scioglimento dell’Assemblea nazionale ". Lecornu ha tuttavia ricordato che " oggi è in gioco l’immagine stessa della Francia ", invitando le forze politiche alla responsabilità in un momento che definisce " decisivo per la credibilità del Paese ". È una corsa contro il tempo quella che attende il primo ministro dimissionario, incaricato dal presidente Emmanuel Macron di trovare entro questa sera una via d’uscita alla crisi politica e istituzionale che ha travolto la seconda economia dell’Eurozona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
