Francia Lecornu allontana le elezioni anticipate | verso una tregua tra partiti per la Legge di bilancio
Il premier dimissionario Sébastien Lecornu allontana lo spettro delle elezioni francesi prima della legge di Bilancio, con i conti pubblici in bilico. “Ho buone motivi per dire, tra le buone notizie (.) che c’è una volontà di avere per la Francia un bilancio prima del 31 dicembre di quest’anno”, ha annunciato Lecornu, in un breve punto stampa dalla sede del governo di palazzo di Matignon, intorno alle 9,30 del mattino. “Questo allontana le prospettive di scioglimento” dell’Assemblea, ha aggiunto, mentre “è in gioco l’immagine della Francia”. Stamane la Borsa di Parigi aveva aperto in lieve rialzo, che si è ampliato dopo le sue parole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
