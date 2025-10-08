Francia il rimpasto è possibile Lecornu | Non torneremo al voto Stasera presenterò le soluzioni a Macron
«C’è una volontà comune che crea un movimento e una convergenza che eliminano le prospettive di uno scioglimento (dell’Assemblea, ndr )». Detto in poche parole: il ritorno alle urne in Francia sembra essersi allontanato, almeno per ora. È il primo ministro dimissionario Sébastien Lecornu ad anticiparlo parlando a sorpresa dal cortile del palazzo di Matignon. Il macronista a partire dalle 10 darà il via a una serie di consultazioni con i leader dei partiti della gauche francese, dai Socialisti ai Verdi fino ai Comunisti. Un ultimo disperato tentativo di salvare il governo francese con un rimpasto “di scopo” per scongiurare nuove elezioni. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: francia - rimpasto
CICLISMO - Dopo il quarto posto ai Mondiali della scorsa settimana, la 21enne corridoniana centra la seconda piazza nella corsa in linea Under 23 alla rassegna continentale in Francia - facebook.com Vai su Facebook
Francia, il rimpasto è possibile. Lecornu: «Non torneremo al voto. Stasera presenterò le soluzioni a Macron» - Il primo ministro dimissionario, dopo 24 ore di consultazioni, ha dato una brevissima conferenza stampa anticipando la volontà di molti partiti a partecipare a un governo di scopo. Lo riporta msn.com