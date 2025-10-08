Francia il rimpasto è possibile Lecornu | Non torneremo al voto Stasera presenterò le soluzioni a Macron

Open.online | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«C’è una volontà comune che crea un movimento e una convergenza che eliminano le prospettive di uno scioglimento (dell’Assemblea, ndr )». Detto in poche parole: il ritorno alle urne in Francia sembra essersi allontanato, almeno per ora. È il primo ministro dimissionario Sébastien Lecornu ad anticiparlo parlando a sorpresa dal cortile del palazzo di Matignon. Il macronista a partire dalle 10 darà il via a una serie di consultazioni con i leader dei partiti della gauche francese, dai Socialisti ai Verdi fino ai Comunisti. Un ultimo disperato tentativo di salvare il governo francese con un rimpasto “di scopo” per scongiurare nuove elezioni. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francia - rimpasto

francia rimpasto 232 possibileFrancia, il rimpasto &#232; possibile. Lecornu: «Non torneremo al voto. Stasera presenterò le soluzioni a Macron» - Il primo ministro dimissionario, dopo 24 ore di consultazioni, ha dato una brevissima conferenza stampa anticipando la volontà di molti partiti a partecipare a un governo di scopo. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Francia Rimpasto 232 Possibile