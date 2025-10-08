Francia il premier Lecornu ora lascia davvero | La mia missione è finita Nuovo primo ministro entro 48 ore

Emmanuel Macron dovrebbe nominare un nuovo primo ministro “nelle prossime 48 ore”. Lo ha detto il premier dimissionario Sebastien Lecornu a France 2, spiegando che “la maggioranza assoluta dell’Assemblea Nazionale rifiuta lo scioglimento”. Ma “la mia missione è finita”, ha aggiunto. “Una maggioranza dell’Assemblea Nazionale rifiuta la dissoluzione, perché vede bene che una dissoluzione non conduce (a una soluzione). Ci sono diversi gruppi che sono pronti ad accordarsi su un bilancio comune”, ha spiegato Lecornu, citando, in particolare, la sinistra. “Sento che un cammino è possibile” Ma ora la palla passa al presidente Emmanuel Macron, che dovrebbe nominare un nuovo premier nella “prossimo 48 ore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francia, il premier Lecornu ora lascia davvero: “La mia missione è finita. Nuovo primo ministro entro 48 ore”

La #Francia nel caos politico. Il premier incaricato #Lecornu al lavoro per un ultimo disperato tentativo di salvare il nuovo governo. Entro domani sera la resa dei conti con “Les Republicains”. #Tg1 Gennaro Sangiuliano - X Vai su X

