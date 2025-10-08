Francia il premier Lecornu lascia | La mia missione è finita Nuovo primo ministro entro 48 ore
Emmanuel Macron dovrebbe nominare un nuovo primo ministro “nelle prossime 48 ore”. Lo ha detto il premier dimissionario Sebastien Lecornu a France 2, spiegando che “la maggioranza assoluta dell’Assemblea Nazionale rifiuta lo scioglimento”. Ma “la mia missione è finita”, ha aggiunto. “Una maggioranza dell’Assemblea Nazionale rifiuta la dissoluzione, perché vede bene che una dissoluzione non conduce (a una soluzione). Ci sono diversi gruppi che sono pronti ad accordarsi su un bilancio comune”, ha spiegato Lecornu, citando, in particolare, la sinistra. “Sento che un cammino è possibile” Ma ora la palla passa al presidente Emmanuel Macron, che dovrebbe nominare un nuovo premier nella “prossimo 48 ore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
