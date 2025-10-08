Francia il premier Lecornu lascia | La mia missione è finita Nuovo primo ministro entro 48 ore

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emmanuel Macron dovrebbe nominare un nuovo primo ministro “nelle prossime 48 ore”. Lo ha detto il premier dimissionario Sebastien Lecornu a France 2, spiegando che “la maggioranza assoluta dell’Assemblea Nazionale rifiuta lo scioglimento”. Ma “la mia missione è finita”, ha aggiunto. “Una maggioranza dell’Assemblea Nazionale rifiuta la dissoluzione, perché vede bene che una dissoluzione non conduce (a una soluzione). Ci sono diversi gruppi che sono pronti ad accordarsi su un bilancio comune”, ha spiegato Lecornu, citando, in particolare, la sinistra. “Sento che un cammino è possibile” Ma ora la palla passa al presidente Emmanuel Macron, che dovrebbe nominare un nuovo premier nella “prossimo 48 ore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

francia il premier lecornu lascia la mia missione 232 finita nuovo primo ministro entro 48 ore

© Ilfattoquotidiano.it - Francia, il premier Lecornu lascia: “La mia missione è finita. Nuovo primo ministro entro 48 ore”

In questa notizia si parla di: francia - premier

Francia, la manovra del premier Bayrou colpisce malati e sanità: “responsabilizzare i pazienti” per tagliare 5,5 miliardi di spesa

Kolo Muani Juve, dalla Francia tuonano: la Premier torna alla carica, questo club è pronto a offrire un trasferimento a titolo definitivo al Psg! Cosa sta accadendo

Kolo Muani Juventus, dalla Francia sono convinti: quel club di Premier League è forte sul francese! I prossimi giorni potrebbero essere quelli dell’offerta ufficiale. Ultimissime

francia premier lecornu lasciaFrancia senza premier: Lecornu lascia, crollano i mercati e salgono i rendimenti dei titoli di Stato - Il primo ministro Sébastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni nelle mani del ... borsainside.com scrive

francia premier lecornu lasciaFrancia, dimissioni lampo del premier Lecornu ma Macron chiede nuovi negoziati - Francia in tilt: il nuovo primo ministro lascia l’incarico a poche ore dalla formazione del governo. Lo riporta lanotiziagiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Premier Lecornu Lascia