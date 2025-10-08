Terza giornata di gare nel gruppo D delle qualificazioni al mondiale 2026 e la Francia di Deschamps riceve in casa l’Azerbaigian. I Bleus non sembrano avere problemi contro avversari di caratura nettamente inferiore e infatti tra Ucraina e Islanda sono arrivati 6 punti concedendo anche un gol agli scandinavi. Nei convocati del tecnico ex Juventus non ci sono gli infortunati Dembele e Cherki mentre si registra la convocazione per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Francia-Azerbaigian (Qualificazioni Mondiali Europa, 10-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Bleus di goleada sugli azeri