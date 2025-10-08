Francesco nostro che sei nei cieli la preghiera per Totti di Edoardo Ferrario

Il video dello spezzone di Roast in Peace con l'ex capitano della Roma è già diventato virale. Il programma arriva su Prime Video dal 9 ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Francesco nostro che sei nei cieli", la preghiera per Totti di Edoardo Ferrario

In questa notizia si parla di: francesco - nostro

Lecce, Di Francesco: “Krstovic? Può giocare, finché non parte è nostro. Ma cerco di fargli capire l’importanza del presente”

Francesco Acquaroli promette: «Il nostro obiettivo è far uscire le Marche dalla "transizione"»

Francesco De Gregori che rifà Rimmel in concerto è stato il nostro parco giochi

"Francesco nostro che sei nei cieli": l'ironia di Ferrario su Totti "defunto" tra Ilary, Rolex e cucchiaio https://ift.tt/ZLndS7R - X Vai su X

Il nostro giovane tennista Francesco Pisano ha conquistato il Torneo Giovanile “Under Series 2025” organizzato dal TC Elmas. In finale, Francesco ha battuto il suo compagno di squadra, Matteo Porceddu, per 6-3 6-2 al termine di una bella partita. - facebook.com Vai su Facebook

"Francesco nostro che sei nei cieli": l'ironia di Ferrario su Totti "defunto" tra Ilary, Rolex e cucchiaio - Il comico romano sarà protagonista di Roast in Peace, nuovo comedy show di Prime Video. Come scrive romatoday.it

“Padre nostro che non sei nei Cieli”: la provocazione di Klaus di Amalfi - "Padre Nostro che non sei nei Cieli" È una deflagrazione lirica e teologica insieme. Segnala ilvescovado.it