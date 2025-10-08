Francesco Guccini Cantastorie di umanità

Uno dei maestri del cantautorato italiano al palasport di Siena: l’anno è il 1998 e non era certo la prima volta che Francesco Guccini si esibiva nella nostra città. Augusto Mattioli lo ferma nel tempo in un necessario bianco e nero: questo del resto è il Guccini che ci portiamo dietro, con tutto il suo bagaglio letterario, visto che quello musicale si aggrappa a quelle ballate di cui Dylan è l’assoluto maestro ispiratore. Dobbiamo molto a questo uomo e alle sue storie sussurrate in canzoni: ascoltarlo non era solo toccare la "grassa" Bologna che amavamo per i suoi negozi di dischi sempre aggiornati, era l’inizio di una ricerca delle continue citazioni, dal fumetto di Tex a Borges, a Musil. 🔗 Leggi su Lanazione.it

