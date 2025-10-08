Francesca Piccinini | Dopo 30 anni lascio l’incarico ai Musei Civici

Dopo oltre trent’anni di servizio, la direttrice Francesca Maria Piccinini lascia la guida dei Musei Civici di Modena a seguito di una riorganizzazione interna del sistema cultura. Con lei è stata costituita una lunga stagione di progetti, restauri e mostre che hanno profondamente rinnovato l’immagine e le attività del Museo Civico. Come è iniziato il suo percorso? "Sono entrata nei Musei Civici nel 1991 come conservatore del settore arte, dopo la laurea in Lettere Moderne e il diploma in Archivistica e Paleografia. Dal 2003 ho assunto la responsabilità organizzativa e, dal 2010, la direzione del museo, che nel 2021, in occasione dei 150 anni, ha ripreso il nome originario di Museo Civico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

