Francesca Pascale | Volevo far seguire Berlusconi ma l' investigatore si è rifiutato Silvio mi diceva che oltre i mille chilometri non è tradimento

Francesca Pascale resterà per sempre, nell'immaginario di tutti, uno degli amori di Silvio Berlusconi. Lei ha parlato spesso del loro rapporto, anche svelando retroscena particolari.

“Il coming out più rischioso non è stato con mio padre, ma è stato dire ‘sto con Berlusconi’. Sono rimasti tutti scioccati”: lo rivela Francesca Pascale

Francesca Pascale: “Il coming out con Berlusconi è stato più difficile di quello gay”

Cecchi Paone: “La Rai mi chiuse le porte dopo il coming-out, Berlusconi mi accolse e affidò a Francesca Pascale”

