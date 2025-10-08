Francesca Pascale | Spiavo il cellulare di Berlusconi volevo farlo pedinare Diceva sempre Oltre i mille chilometri non è più tradimento

8 ott 2025

L'ex compagna di Silvio Berlusconi si è raccontata in una nuova intervista radiofonica. «Era abilissimo, riusciva a dare la colpa a me, a farmi sentire in colpa anche quando la colpa non era mia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

“Il coming out più rischioso non è stato con mio padre, ma è stato dire ‘sto con Berlusconi’. Sono rimasti tutti scioccati”: lo rivela Francesca Pascale

Francesca Pascale: “Il coming out con Berlusconi è stato più difficile di quello gay”

Cecchi Paone: “La Rai mi chiuse le porte dopo il coming-out, Berlusconi mi accolse e affidò a Francesca Pascale”

