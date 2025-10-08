Francesca Pascale e il retroscena su Berlusconi | Volevo farlo pedinare da un investigatore ma rifiutò l'incarico

L'ex compagna del Cavaliere parla della sua gelosia in un'intervista. Spiò il suo cellulare in più occasioni e tentò di assoldare un investigatore privato, che però rifiutò l'incarico: "Disse che non poteva aiutarmi perché il presidente del consiglio non si poteva seguire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: francesca - pascale

“Il coming out più rischioso non è stato con mio padre, ma è stato dire ‘sto con Berlusconi’. Sono rimasti tutti scioccati”: lo rivela Francesca Pascale

Francesca Pascale: “Il coming out con Berlusconi è stato più difficile di quello gay”

Cecchi Paone: “La Rai mi chiuse le porte dopo il coming-out, Berlusconi mi accolse e affidò a Francesca Pascale”

Rai Radio2. . "Chi vuol essere Maschio Selvaggio" a Francesca Pascale “Maschio Selvaggio” con Nunzia De Girolamo e Semprini Gianluca? Il sabato e la domenica Dalle 21.00 alle 22.00 su #Radio2 - facebook.com Vai su Facebook

#miss italia, #francesca pascale presidente di giuria con #nunzia de girolamo presentatrice: lo show torna in tv, dove vederlo - X Vai su X

Francesca Pascale da De Girolamo e Semprini: "Spiavo il telefono di Berlusconi e..." - Francesca Pascale, l'ex compagna Berlusconi, è stata ospite di Maschio Selvaggio su Rai Radio2, il programma condotto da Nunzia De ... Si legge su iltempo.it

Francesca Pascale a “Maschio Selvaggio”: «Spiavo il cellulare di Berlusconi. Volevo farlo pedinare da un investigatore» - Tra ricordi e retroscena privati, Francesca Pascale, ospite di Maschio Selvaggio su Rai Radio2, il programma condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, ha ... Segnala msn.com