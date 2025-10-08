Francesca Pascale e il retroscena su Berlusconi | Volevo farlo pedinare da un investigatore ma rifiutò l'incarico

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex compagna del Cavaliere parla della sua gelosia in un'intervista. Spiò il suo cellulare in più occasioni e tentò di assoldare un investigatore privato, che però rifiutò l'incarico: "Disse che non poteva aiutarmi perché il presidente del consiglio non si poteva seguire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: francesca - pascale

