Francesca Pascale da De Girolamo e Semprini | Spiavo il telefono di Berlusconi e
Francesca Pascale, l'ex compagna Berlusconi, è stata ospite di Maschio Selvaggio su Rai Radio2, il programma condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Tra ricordi e retroscena privati, la donna ha confessato episodi inediti della sua relazione con il Cavaliere:?«Io spiavo il cellulare di Silvio per vedere se qualcuno gli scriveva. Non era ancora la generazione degli smartphone, era ancora il vecchio Samsung. Vedevo questa lucina dai pantaloni che brillava e già capivo chi era. Pensa che inferno, un disastro». Non è mancato un retroscena sorprendente:?«Una volta volevo assolutamente assoldare un investigatore, ma la persona da seguire era Berlusconi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
