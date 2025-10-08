Francesca Chillemi è diventata mamma nata prematura e in segreto la figlia concepita con Eugenio Grimaldi chiamata Amelia Smeralda - RUMORS

Ilgiornaleditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo indiscrezioni raccolte da Il Giornale d'Italia sarebbe già nata, prematura, la bimba che la bella attrice, ex Miss Italia, aspetta da Eugenio Grimaldi, rampollo della dinastia partenopea di armatori; il suo nome sarebbe Amelia Smeralda, come anticipato dalla nostra testata nel toto-nomi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

francesca chillemi 232 diventata mamma nata prematura e in segreto la figlia concepita con eugenio grimaldi chiamata amelia smeralda rumors

© Ilgiornaleditalia.it - Francesca Chillemi è diventata mamma, nata prematura e in segreto la figlia concepita con Eugenio Grimaldi, chiamata Amelia Smeralda - RUMORS

In questa notizia si parla di: francesca - chillemi

Francesca Chillemi e Stefano Rosso, separazione: ecco a chi verrà affidata la bambina

Separazione Francesca Chillemi e Stefano Rosso, la figlia Rania di 9 anni passerà metà settimana con la mamma e metà col papà, vivrà a Milano

Separazione Francesca Chillemi e Stefano Rosso, la figlia Rania di 9 anni passerà metà settimana con la mamma e metà col papà, vivrà a Milano

Cerca Video su questo argomento: Francesca Chillemi 232 Diventata