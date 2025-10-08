Francesca Chillemi è diventata mamma nata prematura e in segreto la figlia concepita con Eugenio Grimaldi chiamata Amelia Smeralda - RUMORS
Secondo indiscrezioni raccolte da Il Giornale d'Italia sarebbe già nata, prematura, la bimba che la bella attrice, ex Miss Italia, aspetta da Eugenio Grimaldi, rampollo della dinastia partenopea di armatori; il suo nome sarebbe Amelia Smeralda, come anticipato dalla nostra testata nel toto-nomi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Francesca Chillemi e Stefano Rosso, separazione: ecco a chi verrà affidata la bambina
Separazione Francesca Chillemi e Stefano Rosso, la figlia Rania di 9 anni passerà metà settimana con la mamma e metà col papà, vivrà a Milano
