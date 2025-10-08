Francesca Albanese il delirio dell' attivista | Finirà sui libri di storia
A sinistra è già iniziato il processo di beatificazione di Francesca Albanese. La relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati è diventata il simbolo della sinistra di piazza e di Palazzo. E non è detto che in futuro non possa tornare utile anche per fini elettorali. Magari con una candidatura della stessa Avs, già avvezza a questo tipo di marketing politico. Basti pensare a Aboubakar Soumahoro, Mimmo Lucano e Ilaria Salis. Non solo beata, ma anche "storica", in un certo senso. Sì, perché a Quarta Repubblica Guendalina Anzolin - attivista di Paese Reale - si è spinta addirittura a sostenere che la Albanese sarà una delle protagoniste dei manuali di storia che un domani i ragazzi studieranno a scuola. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Da 24 ore Francesca Albanese è vittima a destra e a sinistra di un fuoco incrociato di attacchi personali, accuse infondate, vere e proprie fake news. La accusano di presunte frasi irriferibili "contro Liliana Segre". "Parole choc" verso la senatrice a vita.
La banalità del male Francesca Albanese e la sinistra che inciampa sulle pietre della propria ipocrisia
