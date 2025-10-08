Francesca Albanese Francesco Giubilei | Quella reazione è una offesa alla memoria
A pensare male, che dà sempre un punto di vista privilegiato, la scena di Francesca Albanese che prende su e abbandona lo studio televisivo non appena sente nominare Liliana Segre è antisemitismo. A pensar bene, si sarà trattato di disturbo esplosivo intermittente (più prosaicamente un attacco di rabbia) per il quale la Relatrice speciale Onu avrebbe bisogno di uno bravo. Il detonatore è stato Francesco Giubilei, direttore scientifico della fondazione Alleanza Nazionale, che domenica, durante In Onda su La7, ha fatto suo il pensiero della senatrice a vita sopravvissuta all’Olocausto, e cioè che a Gaza non è in corso un genocidio (a meno che non esista il reato di “genocidio preterintenzionale” il che non lo renderebbe un genocidio). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
