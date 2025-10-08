Frana la Provinciale 161 disagi e limitazioni
La strada provinciale 161 è stata temporaneamente chiusa nel tratto compreso tra Alcara Li Fusi e Militello Rosmarino a causa di un distacco di massi dal versante roccioso sovrastante. Il fenomeno si è verificato lungo una parete particolarmente ripida, provocando la caduta di blocchi di roccia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: frana - provinciale
Maltempo, frana in Val di Zoldo: un masso finisce sulla provinciale, strada chiusa al traffico
Tagliano le piante e provocano una frana sulla Provinciale: il Comune li vuole denunciare
Frana sulla strada provinciale Scalandrone a Bacoli, travolti pali dell’elettricità, non ci sono feriti
Pessinetto, frana lungo la provinciale di Sant'Ignazio: iniziati i lavori della messa in sicurezza - X Vai su X
( Luigi Martino) - Frana un masso sulla provinciale 562 in località Cala del Cefalo: chiusa la strada del Mingardo a Marina di Camerota - facebook.com Vai su Facebook
“Tavolo” per la frana . Castelpoggio e Noceto, cantieri pronti a partire - Il ripristino stradale da 230mila euro parte oggi e durerà due mesi. Scrive msn.com
Frana alle Funivie, paura e disagi - Una porzione della parete di roccia che costeggia lungomare Matteotti, all’altezza delle Funivie, è crollata invadendo la corsia lato monte. Secondo ilsecoloxix.it