Frana la Provinciale 161 disagi e limitazioni

Messinatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La strada provinciale 161 è stata temporaneamente chiusa nel tratto compreso tra Alcara Li Fusi e Militello Rosmarino a causa di un distacco di massi dal versante roccioso sovrastante. Il fenomeno si è verificato lungo una parete particolarmente ripida, provocando la caduta di blocchi di roccia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: frana - provinciale

