Frana la Provinciale 161 disagi e limitazioni

La strada provinciale 161 è stata temporaneamente chiusa nel tratto compreso tra Alcara Li Fusi e Militello Rosmarino a causa di un distacco di massi dal versante roccioso sovrastante. Il fenomeno si è verificato lungo una parete particolarmente ripida, provocando la caduta di blocchi di roccia.