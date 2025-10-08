Frame Zero | l’horror psicologico di DALOAR che unisce fede follia e paura

Lo studio DALOAR, già autore dell’inquietante The Occultist, ha svelato il suo nuovo progetto: Frame Zero, un horror psicologico in prima persona destinato al PC e atteso per la metà del 2027. Il titolo punta a unire investigazione, tensione sovrannaturale e introspezione mentale, offrendo un’esperienza cinematografica e opprimente che si muove tra fede e terrore. Un’indagine che diventa ossessione. La trama di Frame Zero si apre con un mistero ispirato a fatti e figure reali. Dopo la morte improvvisa di Padre Gabriele Amorth, celebre esorcista scomparso in circostanze inspiegabili, due giornalisti – Emma Sullivan e il cameraman Daniel Foster – si recano nel suo condominio per girare un reportage. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

