Frah Quintale e il suo nuovo album | Un artista deve esporsi altrimenti è solo un fantoccio – L’intervista

«Un artista deve esporsi, altrimenti è solo un fantoccio» e Frah Quintale in Amor proprio, il suo nuovo album, si espone eccome. Si tratta infatti di un disco ispirato da una decisa presa di coscienza, canzoni che rispondono ad una determinata rottura, un’evoluzione in termini di sonorità, fuori dal circuito rap e verso un pop dalle venature R&B. Bresciano, classe 1989, l’esplosione del successo durante la rivoluzione indie, troppo più forte l’inclinazione a dire qualcosa, fuori dal giochino della street credibility. Non a caso per lui si apre la via del cantautorato praticamente puro, fino ad arrivare a questo disco che rappresenta quello che potrebbe essere definito come un passaggio definitivo. 🔗 Leggi su Open.online

