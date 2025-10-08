In radio dal 10 ottobre 2025, già disponibile sulle piattaforme digitali Da venerdì 10 ottobre 2025 sarà in rotazione radiofonica “Fragile Sorriso”, il nuovo singolo di Matt “Tockoy”, già disponibile in streaming e download dal 26 settembre su tutte le principali piattaforme digitali. Un brano che parla d’amore in modo autentico e profondo, intrecciando dolcezza e forza, fragilità e luce. La protagonista è una giovane donna che, nonostante le difficoltà della vita, affronta il proprio cammino con coraggio. Il suo sorriso — fragile solo in apparenza — diventa simbolo di resilienza e speranza, metafora di un’energia che resiste e rinasce. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Fragile Sorriso” è il nuovo singolo di Matt “Tockoy”