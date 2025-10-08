Fractura la mostra di?Maria Pacheco Cibils
Il giorno 13 ottobre 2025 alle ore 18.00 inaugura la mostra Fractura di Maria Pacheco Cibils,, a cura di Francesca Barbi Marinetti, accompagnata dai testi di Barbara Volpi e Maria Pacheco Cibils, presso le sale della Galleria della Biblioteca Angelica (MiBACT), prestigioso spazio espositivo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: fractura - mostra
Fisioterapiarubiera.com. . In questo video ti spiego: Mal di Schiena la Prima Cosa Da Fare Guarda il video che ti mostra come ti aiuto a stare bene: https://www.youtube.com/watch?v=V0XYkAiZZHM ***************************** Sono Dr. Massimo Defilippo, fisiot - facebook.com Vai su Facebook
Maria Pacheco Cibils con la la mostra Fractura a Roma - Mostra Maria Pacheco Cibils Roma Angelica: Le Ferite dell'Anima Trasformate in Forza. villegiardini.it scrive