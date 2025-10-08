Fractura la mostra di?Maria Pacheco Cibils

Romatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno 13 ottobre 2025 alle ore 18.00 inaugura la mostra Fractura di Maria Pacheco Cibils,, a cura di Francesca Barbi Marinetti, accompagnata dai testi di Barbara Volpi e Maria Pacheco Cibils, presso le sale della Galleria della Biblioteca Angelica (MiBACT), prestigioso spazio espositivo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fractura - mostra

fractura mostra dimaria pachecoMaria Pacheco Cibils con la la mostra Fractura a Roma - Mostra Maria Pacheco Cibils Roma Angelica: Le Ferite dell'Anima Trasformate in Forza. villegiardini.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fractura Mostra Dimaria Pacheco