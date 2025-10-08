Foschi segreti La soluzione per Beatrice Venezi il destino di Sangiuliano i pranzi di Schlein e Occhiuto la Flotilla di Scotto | che si dice a Palazzo

Nei capannelli a Montecitorio fra gli eletti di Fratelli di Italia si è certi di una soluzione per il caso di Beatrice Venezi, in grado di fare rientrare le polemiche degli orchestrali e degli abbonati contro la nomina a direttore musicale (la Venezi non vuole che si usi “direttrice”) della Fenice di Venezia. Vero che c’era il gradimento del principale partito della maggioranza su quella nomina e nessuno vuole una clamorosa marcia indietro, ma da quelle parti non si sprecano complimenti per come il sovrintendente alla Fenice, Nicola Colabianchi, ha gestito la pratica. Anzi. A provare a togliergli le castagne dal fuoco è arrivato un piano elaborato al ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Open.online