Forza Italia | La sicurezza passa da regole chiare sull' immigrazione e un' integrazione vera
Anche il coordinamento provinciale di Forza Italia Sondrio, dopo quelli di Lega, Fratelli d'Italia, Patto per il Nord e Partito Democratico, esprime la più ferma condanna per la brutale aggressione avvenuta a Sondrio ai danni di una donna di 44 anni. “Un episodio di violenza inaccettabile che ci. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Forza Italia Giovani Benevento al fianco di Coldiretti: “Difendiamo il Sannio e il Made in Italy”
Giustizia, sì alle carriere separate. Forza Italia celebra Berlusconi nel giorno dei duelli: «Così il suo sogno diventa realtà»
Palestina, Forza Italia replica ad Anselmo: "La Giunta non è rimasta in silenzio"
Scambio di accuse tra Lega e Forza italia dopo il risultato del voto su Salis - facebook.com Vai su Facebook
Il centrodestra si conferma sempre di più una coalizione capace di governare nei territori. Ora è il nostro turno per poterlo dimostrare anche in Toscana. Alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre vota Forza Italia e sostieni Tomasi Presidente. - X Vai su X
Frane in Toscana, Bergamini (Forza Italia): «In Garfagnana messa in sicurezza in ritardo» - «Sono ormai passati due anni dalla frana sull’arteria stradale principale che collega la Garfagnana alla Mediavalle e a Lucca. Lo riporta msn.com
Sicurezza, Forza Italia chiede le zone rosse - MANTOVA Pierluigi Baschieri, capogruppo Forza Italia Mantova, e Maria Elena Invernizzi, responsabile regionale Azzurro Donna, firmano congiuntamente una ... Si legge su vocedimantova.it