Forza Italia | La sicurezza passa da regole chiare sull' immigrazione e un' integrazione vera

Sondriotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il coordinamento provinciale di Forza Italia Sondrio, dopo quelli di Lega, Fratelli d'Italia, Patto per il Nord e Partito Democratico, esprime la più ferma condanna per la brutale aggressione avvenuta a Sondrio ai danni di una donna di 44 anni. “Un episodio di violenza inaccettabile che ci. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: forza - italia

Forza Italia Giovani Benevento al fianco di Coldiretti: “Difendiamo il Sannio e il Made in Italy”

Giustizia, sì alle carriere separate. Forza Italia celebra Berlusconi nel giorno dei duelli: «Così il suo sogno diventa realtà»

Palestina, Forza Italia replica ad Anselmo: "La Giunta non è rimasta in silenzio"

forza italia sicurezza passaFrane in Toscana, Bergamini (Forza Italia): «In Garfagnana messa in sicurezza in ritardo» - «Sono ormai passati due anni dalla frana sull’arteria stradale principale che collega la Garfagnana alla Mediavalle e a Lucca. Lo riporta msn.com

forza italia sicurezza passaSicurezza, Forza Italia chiede le zone rosse - MANTOVA  Pierluigi Baschieri, capogruppo Forza Italia Mantova, e Maria Elena Invernizzi, responsabile regionale Azzurro Donna, firmano congiuntamente una ... Si legge su vocedimantova.it

Cerca Video su questo argomento: Forza Italia Sicurezza Passa