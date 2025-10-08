Forse due lupi quelli ripresi da un lettore sulla statale di Spoltore | le immagini dell' incontro VIDEO
Un incontro ravvicinato con quelli che sembrano essere due lupi e che non sarebbero neanche gli unici visti praticamente nello stesso momento nella zona. E’ quello che un automobilista ha avuto lungo la statale nel comune di Spoltore. Si è fermato restando in auto e con il suo smartphone ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: forse - lupi
TeleRama. . Dopo Specchia, continuano gli avvistamenti e gli attacchi dei lupi nel Salento e questa volta arrivano proprio da Lecce e San Cataldo, dove alcuni pescatori sono stati raggiunti dall'animale, forse attratto dalla presenza del loro cane. - facebook.com Vai su Facebook
L’inizio dei negoziati in Egitto apre una concreta prospettiva di pace a #Gaza e impegna tutte le forse politiche e le persone responsabili a sostenere il piano americano. Anche l’Italia dovrà fare la propria parte, quindi mettiamo da parte le polemiche e lavoria - X Vai su X
Forse due lupi quelli ripresi da un lettore sulla statale di Spoltore: le immagini dell'incontro [VIDEO] - Un incontro ravvicinato con quelli che sembrano essere due lupi e che non sarebbero neanche gli unici visti praticamente nello stesso momento nella zona. Secondo ilpescara.it
Due lupi devono essere uccisi: l’ordine del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano - L'autorizzazione è stata data da Arno Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano: due lupi devono essere abbattuti in Alta Val Venosta. Si legge su fanpage.it