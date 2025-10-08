formazioni ufficiali inter women kff vllaznia le scelte di piovani per la sfida europea di oggi

Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter Women Kff Vllaznia, quale sarà l’undici di partenza delle nerazzurre nel match preparato da Piovani. Dopo il convincente successo per 5-0 contro la Ternana all’esordio in campionato, l’ Inter Women di Gianpiero Piovani torna in campo per affrontare il KFF Vllaznia nell’andata del secondo turno di qualificazione della UEFA Women’s Europa Cup. Il match si giocherà al KONAMI Football Centre con fischio d’inizio alle ore 18:00. L’ Inter Women punta a confermare il proprio dominio anche in campo europeo, con Wullaert a guidare l’attacco e la difesa guidata da Bartoli, Andres e Pleidrup. 🔗 Leggi su Internews24.com

