Formazioni ufficiali Inter Women Kff Vllaznia le scelte di Piovani per la sfida europea di oggi
Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter Women Kff Vllaznia, quale sarà l’undici di partenza delle nerazzurre nel match preparato da Piovani. Dopo il convincente successo per 5-0 contro la Ternana all’esordio in campionato, l’ Inter Women di Gianpiero Piovani torna in campo per affrontare il KFF Vllaznia nell’andata del secondo turno di qualificazione della UEFA Women’s Europa Cup. Il match si giocherà al KONAMI Football Centre con fischio d’inizio alle ore 18:00. L’ Inter Women punta a confermare il proprio dominio anche in campo europeo, con Wullaert a guidare l’attacco e la difesa guidata da Bartoli, Andres e Pleidrup. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali
Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 05-09-2025 ore 02:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancelotti già qualificato
Los Angeles FC-Atlanta United FC (lunedì 06 ottobre 2025 ore 03:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici
LIVE Italia-Norvegia, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: le formazioni ufficiali! Girelli e Cantore al via per Soncin
Le formazioni ufficiali di Bologna-Parma Tante sorprese per la sfida del Dall'ara - facebook.com Vai su Facebook
[#Under23] Le formazioni ufficiali di #InterOspitaletto #ForzaInter - X Vai su X
Inter-Vllaznia, le formazioni ufficiali: Van Dijk guida l'attacco con Glionna e Wullaert - Il tecnico dell'Inter Piovani punta su Van Dijk come punta centrale supportata da Wullaert e Glionna per sfidare il Vllaznia nella gara d'andata. tuttomercatoweb.com scrive
Women’s Europa Cup, Inter-Vllaznia formazioni ufficiali: Wullaert guida l’attacco - La squadra di Gianpiero Piovani continua il cammino europeo sfidando il KFF Vllaznia nell'andata del secondo tur ... Secondo msn.com