Forlimpopoli nuova gestione per la cartoleria
Taglio del nastro per il Quadrifoglio Cartoleria a Forlimpopoli in via Duca d’Aosta 82c. Ad accogliere i clienti il sorriso della titolare, Piera Santangelo, 37 anni che ha aperto l’attività a due passi da casa. "E’ capitata l’occasione e avevo questo desiderio da un po’ – ha raccontato – e quando ho visto che cedevano l’attività e ho deciso che era il momento giusto". Piera vive in Romagna da tre anni, originaria di Catania. "Con mio marito, quando abbiamo deciso di mettere su famiglia – spiega – ci siamo detti che lì non ci sarebbe stato futuro, perché il lavoro, ma non viene pagato il giusto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
