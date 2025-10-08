Forbidden fruit anticipazioni turche | Alihan deluso pensa di trasferirsi in America

Superguidatv.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate della serie tv turca Forbidden fruit. Tra qualche settimana assisteremo a una serie di delusioni, che porteranno Alihan Ta?demir a valutare l’ipotesi di lasciare la Turchia e trasferirsi in America. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni turche Forbidden fruit: fine del matrimonio tra Alihan ed Ender. Il matrimonio tra Ender Çelebi e Alihan Ta?demir non è mai stato “rose e fiori” e in molti immaginavano che sarebbe presto finito in una causa di divorzio. Ebbene, Ender deciderà davvero di firmare i documenti per la separazione nelle prossime puntate Forbidden fruit, ma non prima di essere riuscita ad accaparrarsi da Zerrin il suo pacchetto azionario della Falkon Airlines, pari al 10% della totalità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

forbidden fruit anticipazioni turche alihan deluso pensa di trasferirsi in america

© Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni turche: Alihan deluso pensa di trasferirsi in America

In questa notizia si parla di: forbidden - fruit

Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5

Forbidden Fruit a che ora inizia e finisce oggi, 17 luglio 2025

Forbidden Fruit, anticipazioni 24 luglio: Ender umlia Yildiz, il passato di Alihan ritorna

forbidden fruit anticipazioni turcheForbidden Fruit, anticipazioni settimana 13 – 17 ottobre 2025 - A partire dal 30 giugno 2025 su Canale 5 va in onda Forbidden Fruit , la soap turca al posto di Tradimento nel daytime in onda dalle 14:00; qui le anticipazioni della settimana dal 13- Come scrive tvserial.it

forbidden fruit anticipazioni turcheForbidden fruit, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre: Ender vuol mantenere un matrimonio di facciata con Alihan - Ender cerca di mantenere il matrimonio di facciata con Alihan nei prossimi episodi Forbidden fruit in onda dal 6 al 10 ottobre su Canale 5. Riporta superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Forbidden Fruit Anticipazioni Turche