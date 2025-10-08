Forbidden fruit anticipazioni turche | Alihan deluso pensa di trasferirsi in America
Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate della serie tv turca Forbidden fruit. Tra qualche settimana assisteremo a una serie di delusioni, che porteranno Alihan Ta?demir a valutare l’ipotesi di lasciare la Turchia e trasferirsi in America. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni turche Forbidden fruit: fine del matrimonio tra Alihan ed Ender. Il matrimonio tra Ender Çelebi e Alihan Ta?demir non è mai stato “rose e fiori” e in molti immaginavano che sarebbe presto finito in una causa di divorzio. Ebbene, Ender deciderà davvero di firmare i documenti per la separazione nelle prossime puntate Forbidden fruit, ma non prima di essere riuscita ad accaparrarsi da Zerrin il suo pacchetto azionario della Falkon Airlines, pari al 10% della totalità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
