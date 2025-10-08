Forbidden Fruit anticipazioni 9 ottobre | Yildiz scopre il segreto delle nozze tra Kemal e Zehnra

Movieplayer.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti gli intrighi, gli amori e le vendette che vedremo nella prossima puntata della soap turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 Nuovo appuntamento su Canale 5 con Forbidden Fruit, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì alle 14.20, subito dopo la striscia del Grande Fratello. Nell' episodio di giovedì 9 ottobre vedremo Yildiz scoprire il perché di tanta segretezza riguardo le nozze di Kemal e Zehnra, ma non prima di essersi aperta con la sorella. Scopriamo quindi più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Durante la lotteria in azienda, Dündar ha vinto una cena con Zeynep. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

