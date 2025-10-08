Forbidden fruit 2 replica puntata dell’8 ottobre in streaming | Video Mediaset

Superguidatv.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 8 ottobre  – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Alla festa aziendale viene organizzata una lotteria, e Dundar vince una cena con Zeynep. Questo manda su tutte le furie Alihan, che tenta di dissuadere Zeynep dal frequentare Dundar. Ma lei, per provocarlo, accetta l’invito e se ne va con Dundar, lasciando Alihan amareggiato. Al commissariato, Erim e la sua famiglia scoprono che la donna investita e’ sopravvissuta, ma il ragazzo rischia comunque conseguenze legali. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 53 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

