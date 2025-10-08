Fonte di Anna Perenna | apertura straordinaria gratuita

Dopo il grande riscontro di pubblico delle Giornate Europee del Patrimonio, la Soprintendenza Speciale di Roma promuove un nuovo ciclo di aperture della Fonte di Anna Perenna. Il sito archeologico, rinvenuto nel 1999 durante gli scavi per la realizzazione di un parcheggio interrato all’angolo tra piazza Euclide e via Guidobaldo Dal Monte, è legato alla divinità delle origini celebrata nel primitivo capodanno romano e che oggi si arricchisce di suggestione grazie a un nuovo sistema di illuminazione e di un progetto di valorizzazione a cura dell’archeologo responsabile Fabrizio Santi. Le visite a cura della Cooperativa Gea sono in programma il 4 e l’11 ottobre. 🔗 Leggi su Funweek.it