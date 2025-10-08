Fontana Grande rilievi laser scanner per riportala all' antico splendore
Partiranno nei prossimi giorni i lavori preliminari per il restauro conservativo di fontana Grande, conosciuta anche come fontana del Sepale, uno dei monumenti più rappresentativi di Viterbo. L’intervento rientra nel progetto di manutenzione straordinaria e restauro delle fontane monumentali del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: fontana - grande
Cesc Fabregas premiato dal governatore Fontana: "Grande campione e straordinario allenatore"
Uffici a Fontana Grande: il cuore della città torna a battere, ma i parcheggi rischiano l’arresto cardiaco
Uffici a Fontana Grande: il cuore della città torna a battere, ma i parcheggi rischiano l’arresto cardiaco
A Venezia l’opera ceramica di Lucio Fontana, grande sperimentatore https://ift.tt/l0mL6gW - X Vai su X
DAGLI AMICI DI Johan & Levi editore UN TESTO DEDICATO AL GRANDE LUCIO FONTANA RACCONTATO IN TUTTA LA SUA UMANITÀ! Fisico da boxeur, spirito in costante ebollizione, Lucio Fontana «non può star quieto»: forgiato dall’esperienza della Gr - facebook.com Vai su Facebook
Rilievi scientifici alla fontana della Fortuna - Una mattinata di rilievi ieri per la cinquecentesca fontana della Fortuna, che è stata inaccessibile al pubblico fino intorno alle 15, transennata e svuotata dell’acqua per consentire i rilievi ... Scrive ilrestodelcarlino.it