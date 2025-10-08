Fontana è sicuro | Inter più forte davanti Pio Esposito è il simbolo del nuovo ciclo Sul Napoli…
Inter News 24 Fontana, ex estremo difensore dell’Inter, ha commentato la corsa al primo posto in Serie A: le squadre favorite per il titolo. Intervistato da News.superscommesse, Alberto Fontana, ex portiere nerazzurro, ha analizzato la corsa scudetto e il rendimento dell’attacco dell’ Inter, elogiando le scelte di Cristian Chivu e della dirigenza per aver costruito un reparto offensivo più completo e competitivo rispetto alla scorsa stagione. «Inter, attacco più forte e ricambio generazionale con Pio Esposito». Fontana ha sottolineato come l’attacco attuale dell’Inter presenti un livello qualitativo superiore rispetto a quello del passato: «A mio parere, l’Inter ha un attacco più forte rispetto a quello della passata stagione, quando alcuni giocatori non hanno reso come ci si aspettava che facessero. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: fontana - sicuro
Con queste giornate in cui cominciano freddo, pioggia e vento, i bambini trovano nella nostra ludoteca un ambiente caldo e sicuro! ? Qui possono giocare, divertirsi e fare i compiti insieme, seguiti da educatori attenti e pronti ad aiutarli. ? Uno spazio - facebook.com Vai su Facebook
Inter e Milan, Fontana: "Realizzare un nuovo stadio a San Siro è la soluzione migliore" - Il tema San Siro e conseguente nuovo impianto per le due società meneghine, Inter e Milan, continua a far discutere la politica e l'opinione pubblica. Scrive calciomercato.com