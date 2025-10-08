Fondo Espero | come comunicare la non adesione Procedura e istruzioni operative

Orizzontescuola.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul portale Polis – Istanze online è attiva la funzione che consente al personale scolastico con contratto a tempo indeterminato di dichiarare formalmente la volontà di non aderire al Fondo pensione Espero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fondo - espero

Fondo Espero: cos’è, come funziona, la formula del silenzio assenso e quali vantaggi offre ai lavoratori della scuola. RISPOSTE AI QUESITI

Fondo Espero, scatta il silenzio-assenso per i neoassunti: tutte le regole, le scadenze e i passaggi obbligatori per non essere iscritti automaticamente alla previdenza complementare nella scuola

Informative fondo Espero e inserimento nel SIDI: indicazioni per le segreterie

Fondo Espero docenti, come funziona il silenzio-assenso e come comunicare la non adesione - Con la circolare 133215 dell’11 giugno scorso il MIM ha fornito le prime indicazioni sulle novità del silenzio- Scrive tecnicadellascuola.it

fondo espero comunicare adesioneFondo Espero: AFAM, al via la procedura di adesione attraverso il consenso informato - È stata pubblicata la nota ministeriale con le istruzioni operative per l’adesione del personale dell’Alta Formazione Artistico Musicale assunto dopo il 1° gennaio 2019 ... Da flcgil.it

Cerca Video su questo argomento: Fondo Espero Comunicare Adesione