Fondo Espero | come comunicare la non adesione Procedura e istruzioni operative
Sul portale Polis – Istanze online è attiva la funzione che consente al personale scolastico con contratto a tempo indeterminato di dichiarare formalmente la volontà di non aderire al Fondo pensione Espero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: fondo - espero
Fondo Espero: cos’è, come funziona, la formula del silenzio assenso e quali vantaggi offre ai lavoratori della scuola. RISPOSTE AI QUESITI
Fondo Espero, scatta il silenzio-assenso per i neoassunti: tutte le regole, le scadenze e i passaggi obbligatori per non essere iscritti automaticamente alla previdenza complementare nella scuola
Informative fondo Espero e inserimento nel SIDI: indicazioni per le segreterie
Il 27- 28 e 29 ottobre 2025 le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo Espero potranno votare online per rinnovare l’assemblea nazionale dei delegati. Per un futuro sereno e dignitoso valorizziamo la previdenza complementare. Scegli la lista dei candidati FL - facebook.com Vai su Facebook
Fondo Espero: nuova procedura di adesione - X Vai su X
Fondo Espero docenti, come funziona il silenzio-assenso e come comunicare la non adesione - Con la circolare 133215 dell’11 giugno scorso il MIM ha fornito le prime indicazioni sulle novità del silenzio- Scrive tecnicadellascuola.it
Fondo Espero: AFAM, al via la procedura di adesione attraverso il consenso informato - È stata pubblicata la nota ministeriale con le istruzioni operative per l’adesione del personale dell’Alta Formazione Artistico Musicale assunto dopo il 1° gennaio 2019 ... Da flcgil.it