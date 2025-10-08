Fondi Ue in corso l’esame della Commissione europea sulla riprogrammazione Fesr 21-27 da 350 milioni

È in corso la consultazione scritta del Comitato di sorveglianza del Pr Fesr Sicilia 2021-2027, avviata nei giorni scorsi per l'esame della revisione di medio termine del Programma. L’iter prevede poi il passaggio alle commissioni Affari Ue e Bilancio dell’Ars. L'obiettivo è l'adozione definitiva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it