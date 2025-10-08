Fonderie Pisano Salute e Vita annuncia una diffida all' Asl e un corteo di protesta
Una diffida all'Asl e un corteo di protesta a gennaio: è la risposta dell'associazione Salute e Vita all'ultimo report dell'Arpac sulle Fonderie Pisano, giudicato l'ennesima conferma di una situazione insostenibile. La posizione ufficiale è stata annunciata questa mattina a Salerno, durante una.
