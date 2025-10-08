Fonderie Pisano Salute e Vita annuncia una diffida all' Asl e un corteo di protesta

Salernotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una diffida all'Asl e un corteo di protesta a gennaio: è la risposta dell'associazione Salute e Vita all'ultimo report dell'Arpac sulle Fonderie Pisano, giudicato l'ennesima conferma di una situazione insostenibile. La posizione ufficiale è stata annunciata questa mattina a Salerno, durante una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fonderie - pisano

Fonderie Pisano, sì alla variante urbanistica per fare case al posto della fabbrica

Sentenza CEDU sulle Fonderie Pisano: organizzato un incontro pubblico

Fonderie Pisano, incontro pubblico dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

fonderie pisano salute vitaSalute e Vita, report e spettacolo - Diaz 9, primo piano, Salerno, la conferenza stampa per discutere le ul ... Come scrive gazzettadisalerno.it

fonderie pisano salute vitaFonderie Pisano, Forte: "Comune complice delle Pisano, Faremo diffida all'Asl" - Sodalis di Salerno, la conferenza stampa indetta dall’Associazione Salute e Vita per discutere le ultime vicende riguardanti le Fonderie Pisano, alla ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fonderie Pisano Salute Vita