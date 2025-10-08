Fondazione Cariplo lancia The Youth Club il progetto per avvicinare i giovani al teatro

Cosa porta i giovani a teatro? Anzi, cosa li trattiene dall’andarci? È a partire da queste domande e dalla lettura dei dati a riguardo che Fondazione Cariplo ha iniziato a pensare all’ambizioso progetto “The Youth Club”, un’alleanza – sostenuta con 2,5 milioni di euro – fra dieci teatri e istituzioni culturali della Lombardia e di Novara per portare gli under 30 in platea. Infatti, secondo un’elaborazione dell’Evaluation Lab su dati Istat ed Eurostat, la partecipazione culturale dei giovani italiani dai 16 ai 29 anni è sotto la media europea e il divario cresce ulteriormente nella fascia 25-54 anni. 🔗 Leggi su Open.online