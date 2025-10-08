Fondazione Ant a Firenze corso per caregiver

Firenze, 8 ottobre 2025 - Il  16 ottobre  partirà il nuovo corso base per caregiver che assistono a domicilio un proprio caro, organizzato da Fondazione Ant. Il corso si terrà presso la sede della delegazione Ant Firenze, in via san Donato 3840 a Firenze, è gratuito ed è realizzato grazie al contributo di Fondazione Cr Firenze, che sostiene le attività di Fondazione Ant dal 2000 e garantisce per quest’anno lo stipendio di un medico dell’equipe di assistenza domiciliare di Ant a Firenze. L’iniziativa è organizzata grazie al fondamentale contributo di Fondazione Cr Firenze e ha il patrocinio di Comune di Firenze, Società della Salute di Firenze e di Azienda Usl Toscana Centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

