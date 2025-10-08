Fondazione Ant a Firenze corso per caregiver
Firenze, 8 ottobre 2025 - Il 16 ottobre partirà il nuovo corso base per caregiver che assistono a domicilio un proprio caro, organizzato da Fondazione Ant. Il corso si terrà presso la sede della delegazione Ant Firenze, in via san Donato 3840 a Firenze, è gratuito ed è realizzato grazie al contributo di Fondazione Cr Firenze, che sostiene le attività di Fondazione Ant dal 2000 e garantisce per quest’anno lo stipendio di un medico dell’equipe di assistenza domiciliare di Ant a Firenze. L’iniziativa è organizzata grazie al fondamentale contributo di Fondazione Cr Firenze e ha il patrocinio di Comune di Firenze, Società della Salute di Firenze e di Azienda Usl Toscana Centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: fondazione - firenze
Funaro racconta la sua Firenze. Traguardi, emozioni e sfide: "Fondazione Cascine, ci siamo"
Ritiorna "Coni di stelle" al Planetario della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze
Restauro del colonnato e nuova accessibilità per Palazzo d'Arnolfo: in arrivo 100mila euro da Fondazione CR Firenze
OGGI, martedì 7 ottobre, al Polo culturale Le Clarisse - Grosseto, alle ore 18.00, è in programma l'estrazione del Passaporto dell'arte! Ingresso gratuito Comune di Grosseto Fondazione CR Firenze Musei di Maremma Museo di storia naturale della Maremm - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Cr Firenze: a disposizione delle imprese toscane voucher per acquistare servizi di ricerca e sviluppo http://dlvr.it/TNRk4k ? #FaberServizi2025 - X Vai su X
Fondazione Ant, a Firenze corso per caregiver - Il 16 ottobre partirà il nuovo corso base per caregiver che assistono a domicilio un proprio caro, organizzato da Fondazione Ant. Come scrive lanazione.it
Firenze, un corso gratuito per caregiver organizzato da Fondazione ANT - Partirà mercoledì 16 ottobre il nuovo corso base per caregiver organizzato da Fondazione ANT e rivolto a chi assiste a domicilio un proprio caro. 055firenze.it scrive