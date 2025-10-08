Follie da ricchi mister Porsche si fa scavare un tunnel privato che unisce la sua villa al centro città Rivolta a Salisburgo
Salisburgo, 8 ottobre 2025 – Un tunnel sotterraneo che collegi casa propria all’ufficio. Un sogno per molti cittadini soprattutto se si lavora in aree urbane come quelle delle grandi città dove, negli orari di punta, occorrono ore per fare qualche chilometro. Un sogno che sta per realizzare, non senza polemiche, Wolfgang Porsche, 82 anni, e capostipite dell’omonima, ricchissima, famiglia fondatrice e proprietaria della casa automobilistica tedesca Porsche (oggi proprietari anche della Volkswagen). Proprio così, Wolfgang sta facendo costruire un tunnel che collega il centro di Salisburgo con la sua lussuosa villa (un tempo frequentata anche da Mozart per la sua tranquillità) posta sulla collina Kapuzinerberg che domina la città austriaca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
