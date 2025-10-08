Foligno arrestata 23enne con 20mila euro in contanti e mezzo chilo di droga nascosti in casa

Una 23enne arrestata a Foligno per detenzione e spaccio di droga: sequestrati oltre 570 grammi di hashish, cocaina e 20.000 euro in contanti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Foligno, arrestata 23enne con 20mila euro in contanti e mezzo chilo di droga nascosti in casa

Arrestata 23enne per spaccio: in casa trovati hashish, cocaina e oltre 20mila euro in contanti - A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto all’interno dell’appartamento, che la ragazza condivideva con il padre, oltre 570 grammi di hashish, circa un etto e ... Secondo corrieredellumbria.it

Spaccio di droga davanti all’ex ospedale: giovane arrestata a Foligno. Indagato pure il padre - Una 23enne di Foligno è stata arrestata dalle forze dell’ordine per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Riporta umbria24.it