I voli restano confermati: in caso di variazioni i passeggeri verranno informati via email o direttamente in aeroporto al banco check?in. È questa la risposta che molti si sentono dare riguardo ai collegamenti da e per Foggia gestiti -almeno sulla carta - dalla compagnia greca low-cost Lumiwings. In realtà, da ormai due settimane, dall’aeroporto Gino Lisa non parte più alcun aereo, pur se la vendita dei biglietti non è mai stata ufficialmente sospesa. L’aereo da 110 posti in uso alla Lumiwings è fermo da giorni per un’istanza giudiziaria presentata in un tribunale londinese dal locatore del mezzo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Foggia, voli Lumiwings fermi da due settimane in attesa di una decisione a Londra

