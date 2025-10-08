Foggia torna a volare con Aeroitalia | Dal 1° novembre il Gino Lisa riavrà i voli
È Aeroitalia l’unica soluzione per tornare a volare in tempi brevi dall’aeroporto di Foggia. Scartata l’opzione Lumiwings, che difficilmente riuscirà a saldare il debito accumulato con il lessor, si concretizza la seconda ipotesi prospettata da Aeroporti di Puglia il 29 settembre scorso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
A 5 anni dalla liquidazione Air Italy torna a volare. Ma l’uso del marchio è illegittimo - Aeroitalia si è ribattezzata con il nome di Air Italy dopo un contenzioso con ITA Airways. Da money.it
Gino Lisa, Aeroitalia conferma l'interesse: "Pronti a subentrare" - La conferma giunge direttamente da fonti interne della compagnia di volo romana, attiva dal 2022, che si dice disponibile a insediarsi a Foggia, dopo le difficoltà finanziarie della Lumiwings. Riporta foggiacittaaperta.it