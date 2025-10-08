Foggia il nuovo blocco operatorio del Policlinico è realtà Emiliano | È il più moderno in Puglia

8 ott 2025

Sono sei le nuove sale operatorie, tutte di ultima generazione, inaugurate oggi al sesto piano del Deu, il Dipartimento di Emergenza Urgenza del Policlinico di Foggia. Per l’occasione, è arrivato in città il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. “È la piastra operatoria più moderna. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

