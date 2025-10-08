Foggia il nuovo blocco operatorio del Policlinico è realtà Emiliano | È il più moderno in Puglia

Sono sei le nuove sale operatorie, tutte di ultima generazione, inaugurate oggi al sesto piano del Deu, il Dipartimento di Emergenza Urgenza del Policlinico di Foggia. Per l’occasione, è arrivato in città il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. “È la piastra operatoria più moderna. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it