Foggia il nuovo blocco operatorio del Policlinico è realtà Emiliano | È il più moderno in Puglia
Sono sei le nuove sale operatorie, tutte di ultima generazione, inaugurate oggi al sesto piano del Deu, il Dipartimento di Emergenza Urgenza del Policlinico di Foggia. Per l’occasione, è arrivato in città il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. “È la piastra operatoria più moderna. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: foggia - nuovo
Foggia guarda al futuro: ecco come diventerà la città con il nuovo Pug
Foggia guarda al futuro: ecco ome diventerà la città con il nuovo Pug
Sanità di prossimità alle Tremiti, Asl Foggia studia un nuovo modello per rafforzare la rete
Policlinico di Foggia, pronto il nuovo Blocco Operatorio. Pasqualone: “Struttura moderna al servizio del territorio” #SANITA' #FOGGIA #POLICLINICORIUNITI https://tinyurl.com/2cpnvcuz - X Vai su X
Ecco il nuovo #esorcista dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino. #foggiabovino #Arcidiocesi "Nessun altro sacerdote è autorizzato ad esercitare tale ministero all’interno del territorio diocesano, confermando così l’unicità del mandato affidato a don Cavraro." - facebook.com Vai su Facebook
SANITA' Policlinico di Foggia, inaugurato il nuovo Blocco Operatorio: una struttura moderna al servizio del territorio - L’opera, realizzata al sesto piano del plesso DEU (Dipartimento Emergenza Urgenza), rappresenta uno dei progetti più significativi per il sistema sanitario foggiano. Da statoquotidiano.it
Home // Cronaca // Policlinico Foggia, pronto il nuovo Blocco Operatorio. Pasqualone: “Struttura moderna al servizio del territorio” - I lavori, l’acquisto della strumentazione e delle attrezzature per un importo di Euro 12. Scrive statoquotidiano.it