Fmi Gerogieva | Unione europea nomini uno zar del mercato unico
Roma, 8 ott. (askanews) – L’Unione europea dovrebbe “prendere in considerazione la nomina di uno zar del mercato unico, con una vera autorità per spingere le riforme”. È la proposta lanciata dalla direttrice del Fondo monetario internazionale, la bulgara Kristalina Georgieva nella conferenza stampa di presentazione delle assemblee autunnali, che si svolgeranno la settimana prossima. Secondo Georgieva in Europa “ce n’è abbastanza della retorica su come rilanciare la competitività. Sapete quello che va fatto. È il momento di passare all’azione”. Oltre a questa nuova carica Ue, Gerogieva suggerisce di “rimuovere le frizioni alle frontiere (intra europee) su mercato del lavoro, commercio di beni e servizi, energia e finanza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
