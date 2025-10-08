Fmi Georgieva | ‘in Europa fare meno vacanze e spendere di più in armamenti’

In Europa bisogna fare meno vacanze per poter spendere di più in difesa e armamenti E’ la tesi sostenuta dalla direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva durante il dibattito seguito alla sua conferenza stampa di presentazione, oggi a Washington, delle assemblee autunnali che si svolgeranno la prossima settimana.”L’Europa è un posto così meraviglioso.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

fmi georgieva 8216in europaL’Fmi alla Ue: «Uno zar per completare il mercato unico» - La numero uno del Fondo monetario, Kristalina Georgieva, propone all’Europa di nominare un incaricato speciale «dotato di reale autorità» per attuare le riforme. Riporta ilsole24ore.com

Fmi, Gerogieva: Unione europea nomini uno “zar del mercato unico” - (askanews) – L’Unione europea dovrebbe “prendere in considerazione la nomina di uno zar del mercato unico, con una vera autorità per spingere le riforme”. Secondo msn.com

