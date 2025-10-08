Fmi Georgieva | economia globale meglio di attese ma ora il vero test

Roma, 8 ott. (askanews) – “Come sta andando l’economia globale? Per farla breve: meglio di quanto temessimo ma peggio di quanto ci servirebbe”. Lo ha affermato la direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, nelle sue dichiarazioni introduttive a una conferenza stampa di presentazione delle assemblee autunnali, che si svolgeranno la settimana prossima assieme alla Banca mondiale a Washington. Sempre la prossima settimana il Fmi pubblicherà un aggiornamento del suo Word Economic Outlook. “Spiegherà che vediamo la crescita globale rallentare solo leggermente quest’anno e il prossimo – ha detto -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it