Fmi chiede all’Europa ‘uno zar del mercato unico’ per fare le riforme è l’identikit di Mario Draghi

Ildifforme.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – AllEuropa serve ‘uno zar del mercato unico’. La proposta, che suona anche come una provocazione, non arriva da Mosca o da San Pietroburgo, ma da Washington, dove ha sede il FMI. “Basta con la retorica su come aumentare la competitività, sapete cosa bisogna fare. È tempo di agire”, ha intimato la direttrice Kristalina . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

fmi chiede all8217europa 8216uno zar del mercato unico8217 per fare le riforme 232 l8217identikit di mario draghi

© Ildifforme.it - Fmi chiede all’Europa ‘uno zar del mercato unico’ per fare le riforme, è l’identikit di Mario Draghi

In questa notizia si parla di: chiede - europa

Trump chiede a Meloni per vertice con Putin a Roma sull’Ucraina. Il via libera dalla premier, ma il Cremlino frena: «Non sarà in Europa»

Putin chiede il conto, ma l’Europa può contenere le pretese russe. L’analisi di Polillo

Riapre la caccia in 16 regioni. L’Europa chiede moratorie: “Continuate a uccidere specie a rischio”

fmi chiede all8217europa 8216unoFmi chiede all'Europa 'uno zar del mercato unico' per fare le riforme, è l'identikit di Mario Draghi - La numero uno Kristalina Georgieva propone di nominare un incaricato speciale dotato di reale autorità: l'ex presidente della Bce sembra il candidato naturale ma c'è un ostacolo politico ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fmi Chiede All8217europa 8216uno