Fmi chiede all’Europa ‘uno zar del mercato unico’ per fare le riforme è l’identikit di Mario Draghi
(Adnkronos) – All'Europa serve 'uno zar del mercato unico'. La proposta, che suona anche come una provocazione, non arriva da Mosca o da San Pietroburgo, ma da Washington, dove ha sede il FMI. "Basta con la retorica su come aumentare la competitività, sapete cosa bisogna fare. È tempo di agire", ha intimato la direttrice Kristalina .
